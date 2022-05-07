Байден и Трюдо обсудили поддержку Украины и санкции против России

Президент США Джо Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора договорились продолжать усилия для привлечения России к ответственности за ее вторжение в Украину, сообщает Укринформ.

Об этом идет речь в заявлении Белого дома.

«Оба лидера подчеркнули свою преданность и в дальнейшем привлекать россию к ответственности за ее жестокие действия в Украине. Также лидеры рассмотрели свои текущие усилия по оказанию помощи в сфере безопасности правительства Украины, экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев, пострадавших от насилия (армии РФ – ред.)», - говорится в заявлении по итогам разговора Байдена с Трюдо.

Отмечается, что президент США высоко оценил тесное сотрудничество с Канадой с начала вторжения России в Украину, а также лидерство по введению санкций против России.