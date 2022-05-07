Кличко: Киев в этом году недополучит треть бюджета

В настоящее время экономика Киева понемногу оживает, возвращается к работе бизнес. Также в столице растет процент оплаты за коммуналку, сообщает Корреспондент.

Городской бюджет Киева из-за российской агрессии недополучит, по предварительным подсчетам, треть поступлений, а это более 20 млрд гривен. Такие данные озвучил мэр столицы Виталий Кличко, сообщается на сайте Киевской городской госадминирации.

Он отметил, что точно подсчитать эту сумму сегодня невозможно, потому что война еще продолжается.

"По месяцам говорить не совсем корректно. Ибо бюджет составляется на год. В целом за 2022 год мы, по предварительным подсчетам, недополучим треть бюджета. То есть более 20 млрд гривен. Но, подчеркну, это предварительные расчеты", – сказал Кличко в эфире радио НВ.

Мэр сообщил, что в настоящее время экономика Киева понемногу оживает, возвращается к работе бизнес. Также в столице растет процент оплаты предоставленных коммунальных услуг.

"Например, за март в столице за коммунальные услуги уплатили 55% киевлян. И я очень благодарен им за это. Ибо эти средства пошли на необходимые материалы. На зарплату работникам предприятий, которые часто рискуя жизнью обеспечивают многомиллионный город всеми сервисами", – добавил Кличко.

Накануне сообщалось, что уменьшилось количество прибывающих в Киев. Если месяц назад это было до 50 тысяч в сутки, то сейчас – до 20 тысяч людей. В свою очередь власти города просят людей не спешить с возвращением, особенно женщин с детьми и пожилых людей.