WSJ: Lenovo и Xiaomi отказываются от бизнеса в РФ из-за санкций США

Китайские технологические компании Lenovo и Xiaomi отказываются от ведения бизнеса в России на фоне американских санкций. При этом никаких официальных заявлений по этому поводу не было, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам знакомых с ситуацией людей, несколько крупных компаний сокращают поставки в Россию, несмотря на то, что доминируют на этом рынке. В частности, в их число вошли компьютерный гигант Lenovo Group Ltd и производитель смартфонов Xiaomi Corp.

Примечательно, что в отличие от многих западных компаний, китайские избегают публичных заявлений о бизнесе в России, поскольку официальный Пекин выступает против западных санкций.

По данным WSJ, экспорт китайской технологической продукции в марте резко упал на 40%, смартфонов - почти на две трети, а телекоммуникационных базовых станций - на 98%. Это произошло вслед за введением масштабных санкций против России со стороны США. Вашингтон также пригрозил наказать китайские компании за нарушение правил.