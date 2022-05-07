ОВА: в Полтавской области сбили российскую ракету

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили над Полтавщиной вражескую ракету, сообщает Укринформ.

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Наша ПВО сбила вражескую ракету над Полтавщиной. ВСУ бережет наше спокойствие, но воздушные тревоги не игнорируем!

Напомним, что сегодня был удар по инфраструктуре в Карловке. Пострадавших нет, пожар ликвидирован. Взрывной волной повреждены оконные стекла в зданиях, расположенных неподалеку", - написал Дмитрий Лунин.

Как сообщалось, в апреле девять российских ракет разрушили Кременчугский нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области.