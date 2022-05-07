НБУ: перевес предложения рабочей силы над спросом давит на снижение зарплат

В Нацбанке заявили, что перевес предложения рабочей силы над спросом давит на зарплаты в сторону снижения, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится на сайте учреждения.

Там отмечают, что постепенно возобновляется активность на рынке труда после значительного падения в марте. В частности, снижение количества вакансий в апреле прекратилось.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата новых сотрудников снизилась на 10% по сравнению с показателями первой половины февраля 2022 года.