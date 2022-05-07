Россия переводит мобильных операторов "ОРДЛО" на свои телефонные коды

Мобильные операторы «Феникс» и «Лугаком», которые действуют на подконтрольной группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях, переходят на российскую систему нумерации телефонов «+7», сообщает Новости Донбасса.

Об этом сообщают сепаратистские интернет-ресурсы.

Как заявил глава «ДНР» Денис Пушилин, абоненты оператора связи «Феникс» с кодом нумерации +38071 получат дополнительный номер в коде российской системы нумерации.

Он уверяет, что тарификация не изменится, и замена SIM-карты пока не потребуется. Новый номер каждого абонента будет совпадать с текущим последними семью цифрами. Номера «Феникс» получат российский код +7949.

В то же время глава «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «республике» выделен отдельный код мобильного оператора российской системы нумерации +7959. По его словам, использоваться при этом будет существующий номер мобильного оператора «Лугаком».