Оккупационные власти запретили мариупольцам передвигаться по разрушенному городу и даже в пределах оккупированной части Донецкой области без так называемой «фильтрации», сообщает Новое время.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Facebook.

По его данным, сначала нужно пройти проверку (фильтрацию) в одном из райотделов "МВД" в Мангуше, Новоазовске или Никольском или в пунктах пропуска Мангуш или Безымянное.

Затем, как сообщает Андрющенко, после проверки со справкой обратиться в комендатуру Мариуполя и получить пропуск на передвижение в пределах Донецкой области.

"Третий документ, который должны получить мариупольцы для намека на свободное передвижение. Справка о фильтрации, пропуск для передвижения по улицам города и пропуск на передвижение за пределы Мариуполя. Если гетто выглядит как-то иначе, я не знаю как…" - отметил Андрющенко.

Ранее сообщалось, что Кремлевское руководство заставило российских офицеров покинуть боевые позиции и обеспечивать круглосуточную охрану на планируемом военном параде в разрушенном Мариуполе.