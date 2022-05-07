Госпогранслужба: на границе вновь усилился поток на выезд Украины

За последние четыре дня поток на выезд из Украины через западную ее границу превысил поток на въезд примерно на 24 тысячи человек, сообщает Корреспондент.

Об этом сообщила Госпогранслужба в субботу, 7 мая.

Так, 6 мая из Украины выехало свыше 38 тысяч по сравнению с 36 тысячами накануне, тогда как число въехавших осталось на уровне 32 тысячи, в том числе украинцев – 28 тысяч.

Также за прошедшие сутки число оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами немного сократилось – до 280 с 290 днем ранее.

Согласно данным УВКБ ООН на 13:00 4 мая, всего из Украины с начала войны выехало (без учета потока на въезд) 5,801 млн чел., из них в Польшу 3,168 млн, Румынию и Молдову – 919,07 тыс., Россию – 739,42 тыс., Венгрию – 557 тыс., Словакию – 391,59 тыс., Беларусь – 26,15 тыс.

В то же время в Украину, по данным Госпогранслужбы, к этой дате с 28 февраля въехало 1,493 млн человек.

Накануне сообщалось, что Украина и Польша упростили проезд для перевозчиков горючего. Теперь для въезда на польскую территорию без разрешения необходимо за сутки до пересечения границы заполнить форму на сайте Мининфраструктуры.