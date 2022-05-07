Комиссар Совета Европы по правам человека совершила визит в Киев и пригород

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович совершила четырехдневный визит в Киев, посетила также разрушенные российскими войсками пригороды украинской столицы, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщают в Совете Европы.

"Масштаб и серьезность нарушений прав человека и международного гуманитарного права, имевших место в результате агрессии Российской Федерации против Украины, впечатляют. Обеспечение возмещения и поддержки жертвам и их семьям и осуществление правосудия будет невероятно сложной, но обязательной задачей", – сказала Миятович.

Отмечается, что война оказала серьезное влияние на соблюдение практически всех прав человека в Украине. Бомбардировка и уничтожение театра и больницы в осажденном городе Мариуполь, испытание многих эвакуированных и драматическая борьба за выживание людей, которые находятся в ловушке в останках города, а также продолжающиеся обстрелы и разрушения городов и поселков по всей Украине являются яркими примерами того, как война ведется без внимания к человеческой жизни или достоинству, заявили в Совете Европы.

Отмечается, что визит комиссара в несколько населенных пунктов за пределами Киева, подвергшихся артиллерийским обстрелам, ожесточенным боям и жестокости российских сил, дал болезненную иллюстрацию масштабов вопиющих нарушений прав человека и гуманитарного права.

"Названия Буча, Бородянка, Ирпень или Андреевка стали символом ужасающих действий, которые здесь происходили. Но, к сожалению, их жители не одиноки в своих страданиях. По всей Украине гораздо больше людей, подвергшихся невыразимым зверствам. Каждый из них заслуживает справедливости и не должен быть забыт", – подчеркнула Миятович.

"Сейчас важнее помнить, что права человека не прекращаются во время войны. Они не отходят на второй план. Даже во время войны жизнь и права человека должны быть защищены. И, что немаловажно, международное гуманитарное право должно уважаться всеми и при любых обстоятельствах. Гражданское население и гражданская инфраструктура не должны быть мишенью. И к пленным бойцам, и к тем, кто кажется, к раненым и больным нужно относиться справедливо и гуманно", – заявила она.

По ее словам, ответственность за нарушение прав человека и международного гуманитарного права является ключевой и требует надлежащей документации и тщательного сохранения улик для построения дел для привлечения виновных к ответственности.