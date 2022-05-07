Кличко: после 8−9 мая можно будет понемногу возвращаться в Киев

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после 8−9 мая выехавшие жители могут постепенно возвращаться в столицу, сообщает Новое время.

Об этом Кличко сказал в интервью НВ.

"Я рекомендую киевлянам пока не торопиться возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица. Большое количество замен в пригороде, в лесопарковых зонах. Военные говорят, что пока большая часть этих территорий остается опасной. Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 [мая] можно будет понемногу возвращаться в столицу" , — сказал городской голова.

Он напомнил, что 8-9 мая комендантский час в Киеве будет длится с 22:00 до 5:00.

Кличко также рассказал, что в настоящее время в столице находится около 2 млн. 200 тыс. человек. До начала полномасштабной войны РФ против Украины в Киеве проживало около 3,5 млн человек. Наименьшая цифра пребывания людей в городе во время войны, по словам Кличко, составляла около одного миллиона человек.