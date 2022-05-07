ГСЧС: оккупанты обстреляли лицей в Донецкой области, есть погибшие

7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по лицею в городе Константиновка в Краматорском районе Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, еще девять пострадали, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Спасатели отметили, что утром 7 апреля в результате вражеского ракетного удара вспыхнул пожар на территории корпуса № 1 Константиновского профессионального строительного лицея в Краматорском районе Донецкой области.

Спасателям удалось ликвидировать площадь возгорания в 50 квадратных метров. После разбора завалов здания найдено 9 пострадавших и 2 погибших.

Отмечается, что от Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области привлечены 16 человек личного состава и 3 единицы техники. В настоящее время работы по проведению ликвидации аварийной ситуации продолжаются.