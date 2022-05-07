Зеленский создал в Токмаке военную администрацию и назначил ее начальника

Зеленский создал в Токмаке военную администрацию и назначил ее начальника
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский образовал Токмакскую городскую военную администрацию (Запорожская область). Также глава государства назначил ее руководителя, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Отмечается, что военная администрация в Токмаке создана указом №319/2022.

Кроме того, Зеленский издал распоряжение о назначении начальника Токмакской ГВА. Эту должность занял Александра Чуба. До этого он занимал пост секретаря Токмакского городского совета.

Напомним, сегодня стало известно о смерти мэра Токмака Игоря Котелевского. По неофициальным данным, вероятной причиной трагедии могло стать самоубийство.

Стоит напомнить, что Токмак уже более двух месяцев находится под оккупацией России.

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