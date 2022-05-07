Госспецсвязи: хакеры рассылают украинцам электронные письма о "химической атаке"

Киберпреступники массово рассылают новые опасные письма для похищения данных и пугают химической атакой, сообщает Новое время.

Об этом сообщает в Telegram Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечено, что письма содержат ссылку на документ, открытие которого приведет к поражению компьютера вредоносной программой JesterStealer. Специалисты отмечают, что загрузка файлов осуществляется со скомпрометированных вебресурсов.