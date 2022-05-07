Денисова: захватчики планируют вернуть Херсонской области герб времен Российской империи

Захватчики планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания его в составе Российской империи, сообщает Укринформ.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила в Фейсбуке.

"Вперед ко временам Российской империи! Захватчики тащат захваченные украинские территории в прошлое ускоренными темпами. Для "максимальной интеграции" в состав России оккупанты планируют вернуть Херсонской области герб времен пребывания региона в составе Российской империи", - написала она.

Также, по данным Денисовой, россияне собираются предоставить жителям области право на получение российского гражданства.

Кроме того, на захваченных землях Россия пытается ввести расчеты в рублях, а также восстановить железнодорожное сообщение с временно оккупированным Крымом.

Несогласных с "ускоренной интеграцией" жителей Херсонской области россияне пытают в подвалах.

Так, в Херсоне, Геническе и Новоалексеевке захватнические "администрации" или военные России составляют списки активистов, участвовавших в гражданской блокаде Крыма в 2015 году, или тех, кто служил в АТО. К ним приходят домой и забирают под дулами автоматов.

По информации омбудсмена, 500 человек находятся в застенках, обустроенных россиянами в Херсонской области, и подвергаются жестоким пыткам.

Денисова отметила, что подобные действия россиян на временно захваченных территориях – это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, а также является нарушением норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Омбудсмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений.