"Азов" опроверг фейк россиян о "капитуляции" с белым флагом

В полке "Азов", который защищает Мариуполь от российских оккупантов, опровергли фейк о якобы "капитуляции" защитников города с белым флагом, сообщает Украинская правда.

Об этом передает пресс-служба "Азова".

"Из некоторых интернет-источников распространяется информация, что защитники Мариуполя вышли к российским военным с белым флагом.

На самом деле, для реализации плана эвакуации гражданских, используются белые флаги обеими группами.

Так и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" обе группы использовали такие флаги. Хотим заметить, что данная процедура проводится уже в четвертый раз".

В соцсетях распространяли неподтвержденную информацию, будто защитники Мариуполя вышли с белыми флагами в направлении российских войск.