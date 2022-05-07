Одесский горсовет: российские ракеты нанесли удар по предприятию и аэродрому

В Одессе четыре российские ракеты нанесли удар по гражданскому предприятию в жилом районе, еще две - по ранее разрушенной взлетно-посадочной полосе аэродрома, сообщает Укринформ.

Об этом со ссылкой на ОК "Юг" сообщает в Телеграме пресс-служба Одесского городского совета.

"По Одессе нанесен ракетный удар 6 ракетами с применением стратегической авиации.

4 ракеты попали в частное предприятие по производству мебели. В жилом районе ударной волной и обломками повреждены многоэтажные дома рядом", - говорится в сообщении.

Еще две ракеты снова нанесли удар по поврежденной ранее взлетно-посадочной полосе и пункту управления полетами Одесского аэропорта.

На местах попадания работают спасатели, взрывотехники и следственно-оперативные группы.

Пожар на площади около 900 кв.м ликвидирован. Продолжается разбор завалов. Привлечены более 60 спасателей.

Пострадавших пока нет. Информация уточняется.

Как сообщалось, сегодня подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили над Одессой очередной ударный БПЛА типа "Форпост", который пытался разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры, а также вражеский катер типа "Серна" в Черном море.

В настоящее время враг продолжает не только физическое разрушение инфраструктуры региона, но и психологическое давление на гражданское население.