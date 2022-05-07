Кабмин выделил дополнительные деньги на военную технику для ВСУ

Кабинет министров дополнительно направил 359 млн грн на закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных сил Украины. Решение принято 7 мая 2022 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Решение принято по инициативе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В пресс-службе напомнили, что правительству разрешено направить на оборону остатки средств из специального фонда госбюджета от взносов на регулирование субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, образованные по состоянию на 1 января 2022 года и не использованные до 1 апреля 2022 года.

В конце апреля Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны более 119 млрд гривен. Средства пойдут на зарплаты, технику и другие нужды.