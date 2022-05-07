Генштаб: ВСУ освободили еще одно село под Харьковом

В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины российские захватчики потеряли контроль над селом Циркуны возле Харькова, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Военные констатируют, что на Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения ВСУ в направлении государственной границы Украины.

Оккупанты усилили группировку войск 20-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа России за счет подразделений резерва. Россия обстреляла из артиллерии районы населенных пунктов Прудянка и Слатино.

В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны. Противник пытался вести наступление в направлении Вернополья, успеха не имел, понес потери и отошел.

Село Циркуны на карте

Также противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетно-бомбовых ударов по объектам инфраструктуры Украины.

На Северском направлении враги продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В приграничных районах Курской области идет инженерное оборудование позиций.

На Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк.

Продолжал артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением оперативно-тактической авиации в отдельных направлениях. Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имел.

На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил.

При поддержке авиации пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, понес потери, отошел на ранее занимаемые позиции.

Подразделения Сил обороны в районе населённого пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огненное поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав неприятеля покинул позиции.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону и наносит ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре. На Криворожском направлении наступательных действий не производил. Совершал обстрелы подразделений наших войск с применением минометов и ствольной артиллерии.

В Генштабе констатируют, что РФ терпит значительные потери в боях с подразделениями Сил обороны Украины. Так, в населенном пункте Бурчак обнаружено размещение более 100 раненых военнослужащих воздушно-десантных войск РФ.

Напомним:

Вооруженные силы Украины в Харьковской области восстановили контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки.