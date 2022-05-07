Шмыгаль: украинцы смогут одновременно оформить заграничный и внутренний паспорт

Украинцы смогут одновременно оформить заграничный паспорт и паспорт гражданина Украины. Кабмин утвердил экспериментальный проект, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

“На заседании правительства утвердили экспериментальный проект, который позволит украинцам оформить заграничный и внутренний паспорт одновременно. Это позволит минимизировать затраты времени на получение или восстановление документов”, - рассказал чиновник.

Проведение эксперимента предлагается установить в течение двух лет.

Напомним, что также во время этого же заседания Кабинет министров дополнительно направил 359 млн грн на закупку, модернизацию и ремонт вооружения военной техники для нужд Вооруженных сил Украины. Решение принято 7 мая 2022 года.