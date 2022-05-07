Верещук: с Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей

Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что всех женщин, детей и пожилых людей с территории "Азовстали" в Мариуполе эвакуировали, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит facebook-страница Верещук.

"Приказ Президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из Азовстали эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена".

На территории завода "Азовсталь" остаются украинские военные, которые защищают территорию завода от российских войск, превосходящих их по количеству. Военные, по факту, окружены превосходящими силами протвиника в подземельях завода.

Родственники и близкие защитников постоянно обращаются к украинским властям и международному сообществу, чтобы их немедленно спасли. В частности, озвучивают предложение операции так называемой "extraction", по аналогии с операцией "Динамо", которую провели силы Союзников во время осады Дюнкерка в июне 1940 года. Тогда в ходе битвы за Францию ​​спасательные корабли эвакуировали по морю английских, французских и бельгийских военных, а также созные подразделения, когда на суше их со всех сторон окружили силы Вермахта.

Украинское военно-политическое руководство неоднократно уверяло, что прилагает все усилия в дипломатическом измерении по выводу украинских защитников. Для военного решения ситуации Украина нуждается в тяжелых артиллерийских системах и поддержке авиацией, чего сейчас не хватает. Также украинское командование просило блогеров и рядовых граждан не распространять ложную и непроверенную информацию о ходе бойовых действий, в частности, на территории "Азовстали" в Мариуполе.