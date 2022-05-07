Денисова: на Запорожье оккупанты терроризируют население и отбирают землю

Оккупанты проводят на территориях оккупированной части Запорожской области политику террора с применением фильтрационных мероприятий, сообщает Новое время.

Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Агрессор вводит политику террора на временно оккупированных территориях Запорожской области. Оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении местных жителей, препятствуют эвакуации в безопасные регионы Украины и грабят аграрные предприятия" , — говорится в сообщении.

В частности, в поселке Черниговка оккупанты хотят отобрать у людей землю. Заставляют до 8 мая заполнить форму, в которой указано, сколько земли имеет собственник, сколько — в аренде. Только после этого будет предоставлена лицензия на обработку земли. В противном случае комендант отберет всю землю, не указанную в бумагах оккупантах.

По данным Денисовой, в Михайловке оккупанты вводят свою временную налоговую систему для предпринимателей. Те, кто хотят и дальше работать в общине, должны пройти новую регистрацию по правилам захватчиков. Также россияне уверяют, что потребовали только «военный налог», а все новые налоги предприниматели будут платить только в общину.

Уполномоченный по правам человека отмечает, что террор и жестокое обращение с мирными жителями на оккупированных территориях — военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.