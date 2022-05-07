Bloomberg: "Газпром" пытается убедить ЕС, что уплата газа рублями не нарушит санкции

"Газпром" направил письмо своим европейским клиентам и пытается заверить, что они могут продолжать платить за газ в рублях без нарушения санкций, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на обращение.

Такой шаг может свидетельствовать о том, что РФ несмотря на публичный шантаж, пытается не оказаться в ситуации фактического газового эмбарго и удержать определяющие для экономики газовые доходы.

Ранее Европейская комиссия заявила, что оплата российского газа рублями нарушит санкции. Из-за отказа платить за голубое топливо в российской валюте Польша и Болгария уже были отрезаны от поставок, а сроки платежей для других стран истекают позже в мае.

В письме, которое увидело Bloomberg, "Газпром" сообщил клиентам, что новый приказ, опубликованный Кремлем 4 мая, "разъясняет процедуру" первоначального указа о выплатах в рублях. Российский монополист отмечает, что распоряжение обеспечивает прозрачность денежных потоков от иностранных покупателей и исключает возможность привлечения к расчетам третьих лиц.

Похоже, такая процедура исключает центральный банк, против которого были наложены санкции. Однако пока неясно, будет ли достаточно таких разъяснений, чтобы убедить ЕС. Блок заявляет, что открытие счета в рублях, чего требует Кремль, и взаимодействие с центральным банком нарушит санкции.

Ранее Россия призвала компании открывать два счета – один в евро, а второй в рублях – и заверила, что оплата не будет засчитана, пока не поступят рубли.

Напоминаем:

Некоторые энергетические группы ЕС готовы пойти на кремлевские требования по оплате газа в рублях и планируют открыть рублевые счета в швейцарской "дочке" Газпромбанка.

Президент РФ Владимир Путин в конце марта подписал указ по оплате странами Евросоюза газа в рублях.

В то же время указом предусмотрен "план Б", чтобы не потерять газовые доходы бюджета – правительственная комиссия по иностранным инвестициям может выдавать разрешения на оплату газа не в рублях.