РосСМИ: десантники, участвовавшие в войне против Украины, проедут на параде в Москве

Российские десантники, участвовавшие в войне РФ против Украины, проедут на БТР во время торжественного парада ко дню победы в Москве 9 мая, сообщает Новое время.

Как пишет российское государственное пропагандистское агентство ТАСС, 9 мая участие в параде на Красной площади примут и военнослужащие оккупационных войск, которые принимали участие в захвате территорий Украины, в частности подразделение воздушного десанта.

Якобы 7 мая утром во время репетиции парада в Москве в колонне проехали оккупанты на БТР-МДМ Ракушка.

Ранее международное агентство Reuters опубликовало собственное расследование обстоятельств преступлений российских оккупантов в Буче. Журналисты выяснили, что во время массовых зверств, пыток и убийств украинцев в городе дислоцировались военнослужащие 76 десантно-штурмовой дивизии из Пскова, также участвовавшей в боевых действиях на Донбассе с 2014 года.

Большая часть подразделений российских воздушно-десантных войск погибла в боях за аэропорт Антонов в Гостомеле.

В Украине и во всем мире завершение второй мировой войны отмечают 8 мая как День памяти и примирения. Именно 8 мая 1945 года был подписан акт о капитуляции нацистской Германии. В России продолжают традицию советского режима праздновать 9 мая День Победы.