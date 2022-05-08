У Зеленского отреагировали на планы РФ дойти до польской границы

Российские власти не отказываются от планов уничтожить Украину как государство, и открыто заявляют о своей военной агрессии, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Так он отреагировал на слова вице-спикера Госдумы РФ Петра Толстого о намерениях продолжать войну, пока войска не дойдут до польской границы, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"На мой взгляд - это блестящее заявление. Оно стоит в одном ряду с заявлением господина Лаврова, которое касается государства Израиль. Это все показывает на самом деле, о чем думает политическая элита Российской Федерации. Об этом не просто думает Путин, об этом они думают, они живут этим, они в этом варятся. Это их кровеносные сосуды, по которым ходят эти заразные бактерии желания уничтожить всех" , - отметил советник руководителя ОПУ.

Подоляк обратил внимание, что слова представителя Госдумы страны-агрессора являются "прямым указанием на то, что они хотят уничтожить Украину как государство".

"Это и есть геноцид, но не в смысле этнической принадлежности, а в смысле государственной принадлежности украинцев. Они открыто об этом говорят" , - подчеркивает он.

Также Подоляк высказался относительно агрессивной риторики Москвы с ядерными угрозами и недавними скандальными антиизраильскими заявлениями.