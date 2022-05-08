Генштаб: россияне захватили окрестность села в Донецкой области
На Лиманском направлении в результате штурма россияне захватили северную окраину Шандриголово (Донецкая область). В непризнанном Приднестровье войска приведены в полную боевую готовность, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 6:00 8 мая.
Россияне продолжают наступление на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.
На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается восстановить наступление в направлении Новомихайловки.
На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производит штурм. Продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск на этом направлении.
На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.
На Криворожском направлении для обнаружения позиций ВСУ противник применял БПЛА "Орлан-10".
На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в полной боевой готовности.
На Волынском, Полесском и Северском направлении обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Белоруссии.
Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать район боевых действий, ведение разведки и огневой поддержки на Приморском направлении.
Определенные подразделения ВС РФ продолжают прикрывать участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
На Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на том, чтобы не допустить продвижение наших войск в сторону границы к северу и северо-востоку от Харькова.
Враг производил артобстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.
На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск. Для усиления группировки с территории РФ враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы. Обстреливал наши позиции по артиллерии.
Для уточнения положения наших войск враг продолжал воздушную разведку в районах Изюма и Каменки.
ВСУ поразили один вертолет Ми-28Н, семь БПЛА типа "Орлан", два БПЛА типа "Форпост" и две крылатые ракеты, два БПЛА типа "Орлан".
На территории Донецкой и Луганской областей отражены девять атак врага, уничтожены девятнадцать танков, двадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобилей, шесть автомобилей и одна единица специальной инженерной техники противника.