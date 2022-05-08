Что такое военные облигации и как их можно приобрести – разъяснение НБУ

Военные облигации - это целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины и государства в условиях войны. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным НБУ, количество вкладчиков среди граждан и бизнеса Украины на 6 мая превысило 38,5 тысяч.

Министерство финансов Украины своевременно и в полном объеме выполняет собственные обязательства. В частности, около 1 тыс. юридических и физических лиц 27 апреля получили 3,3 млрд грн от погашения первого выпуска военных облигаций.

Результаты аукционов публикуются по ссылке.

Более подробную статистику по покупке военных ОВГЗ гражданами и бизнесом публикует депозитарий Национального банка по понедельникам.

Основные условия покупки военных ОВГЗ

Министерство финансов выпускает как гривневые, так и валютные военные облигации. В то же время покупать валютные ОВГЗ сейчас можно только за валюту, в которой они номинированы;

номинальная стоимость одной гривневой облигации составляет 1 тыс. грн, долларовой - 1 тыс. долларов, соответственно облигации, номинированной в евро, - 1 тыс. евро;

ставка доходности определяется на аукционе. Ставка по выпущенным ранее гривневым облигациям составляла от 9,5% до 11% годовых (в зависимости от срока погашения), долларовым - 3,7% годовых, а по облигациям, номинированным в евро - 2,5% годовых;

налоги и сборы с дохода по военным облигациям не взимаются.

Как приобрести военные ОВГЗ

Аукционы по продаже военных облигаций проходят каждый вторник. В них участвуют именно банки - первичные дилеры (сейчас их 11).

Зато граждане и бизнес могут в любое время купить военные ОВГЗ через банки-первичные дилеры или через лицензированные инвестиционные фирмы. Такие операции классифицируются как операции на вторичном рынке ОВГЗ.

Во время выбора финансового партнера для операций с военными облигациями нужно обращать внимание на все возможные комиссии и стоимость других сопутствующих услуг, предоставляемых этими учреждениями.

Купить военные облигации можно на сумму:

от 1 тыс. грн в таких банках и инвестиционных компаниях: Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ, Банк Пивденный, Монобанк, ICU, Универ Капитал, Дрэгон Капитал, БТС Брокер и Кинто;

от 20 тыс. грн - в Банке Кредит Днепр;

от 50 тыс. грн - в Ощадбанке по упрощенной процедуре;

от 100 тыс. грн - в Приватбанке, Кредобанке, ОТП Банке;

от 300 тыс. грн - в ТАСКОМБАНКЕ;

от 500 тыс. грн - в Райффайзен Банке и в Креди Агриколь Банке.

По данным Минфина за счет военных облигаций государственный бюджет Украины профинансирован на сумму 60,105 млрд гривен.