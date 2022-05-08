Луганская ОВА: в результате авиаудара РФ по школе Белогоровки 60 погибших

Жертвами российской бомбежки школы в поселке Белогоровка Луганской области предварительно стали 60 человек, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По данным чиновника, в момент взрыва в помещении школы находилось около 100 человек.

На месте происшествия работали спасатели и пожарные, которые погасили пламя, а также затем разбирали завалы. Работы поздно вечером были приостановлены. Тогда спасатели достали из-под обломков нескольких граждан, а также обнаружили под завалами два тела погибших.