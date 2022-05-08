Зеленский в Бородянке напомнил миру о "никогда снова"

Президент Украины Владимир Зеленский выступил 8 мая с обращением ко Дню памяти и примирения. Он заявил, что 24 февраля — в день начала полномасштабного вторжения России — слово "никогда" стерли, расстреляли и разбомбили сотнями ракет, сообщает Новое время.

Свое обращение он записал на фоне разрушенной многоэтажки в Бородянке Киевской области — одного из "многих свидетелей" военных преступлений РФ.

"Миллионы потерянных жизней, покалеченных судеб, замученных душ и миллионы причин, чтобы сказать злу „никогда снова“. Мы знали цену, которую заплатили за эту мудрость наши предки, знали, как важно уберечь ее и передать потомкам, но и не подозревали, что наше поколение будет свидетелем надругательства над словами, которые, как оказалось, являются истиной далеко не для всех. В этом году мы говорим "никогда снова" иначе. Мы слышим „никогда снова“ иначе. Это звучит болезненно, жестоко, без восклицания, а со знаком вопроса. Вы говорите „никогда снова“? Расскажите об этом Украине" , — сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что россияне пытали мирных украинцев со словами "не все так однозначно" и можем повторить.

"Уроды начали повторы. Наши города, пережившие страшную оккупацию настолько, что и 80 лет мало, чтобы о ней забыть, снова увидели оккупанта и получили вторую дату оккупации в своей истории, а некоторые, как например, Мариуполь — третью[…] Спустя десятилетия тьма снова вернулась в Украину и она снова стала черно-белой. Снова зло вернулось: в другой форме, под другими лозунгами, но с той же целью" , — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что за два года оккупации нацисты убили в Мариуполе 10 тысяч мирных людей, тогда как РФ за два месяца блокады — 20 тысяч. По словам Зеленского, Россия устроила в Украине "кровавую реконструкцию нацизма, его режима, действиям и словам".

"Нашего never again хватило на 77 лет. Мы упустили зло. Оно возродилось снова и сейчас. Это понимают все страны и все народы, которые поддерживают Украину" , — сказал президент, напомнив о зверствах Второй мировой, которые пережили поляки, британцы, французы, чехи, евреи и другие народы.

Зеленский подчеркнул, что правда победит и доказательство этому — Вервольф — ставка и бункер Гитлера возле Винницы и оставшиеся от него руины — подытожив, что ни одно зло не избежит ответственности и не сможет спрятаться в бункере.