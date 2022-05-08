El Pais: ЕС готовит план на случай остановки поставок газа из РФ

Европейская комиссия готовит план энергосбережения на случай резкого прекращения поставок газа из Российской Федерации. Его могут одобрить уже 18 мая, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом пишет испанская газета El Pais.

По данным издания, в случае прекращения поставок газа из России чрезвычайные меры затронут всех стран-участниц ЕС. В частности, страны с другими источниками поставок, такие как Испания, должны будут делиться газом с партнерами в Евросоюзе, пострадавшими от действий РФ.

Кроме того, Брюссель потребует, что чтобы нормирование энергии в промышленном секторе применялось таким образом, чтобы компании в стране с полным предложением не имели конкурентного преимущества перед компаниями в странах, пострадавших от прекращения поставок российского газа.

Отметим, от прекращения поставок российского газа в Европе также пострадает Украина, по газотранспортной системе которой прокачивается около 40 млрд кубометров газа в год. Доходы от транзита оцениваются в порядка 3 млрд долларов.