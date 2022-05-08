Денисова: в Украине с начала полномасштабной войны погибли 225 детей

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину погибли 225 детей, пострадали еще 413 детей, сообщает Новое время.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, нуждающихся в подтверждении,