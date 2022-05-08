Разведка Британии объяснила, что не так с присутствием командиров РФ на передовой

По данным британской разведки, попытки старших командиров российских войск решать проблемы личным присутствием на передовой не дали существенного результата, приведя только к повышенным потерям в их рядах и неготовности коллег, которым приходится принимать командование, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится 8 мая в обзоре британской разведки о войне в Украине, который ежедневно публикует Минобороны Великобритании.

"Трудности с командованием и контролем, как и неуверенные действия войск на передовой, побуждали старших командиров лично появляться на поле боя, наверное, чтобы лично брать на себя лидерство в операции" , – отмечают разведчики.

"Российские командующие редко делегируют оперативные полномочия подчиненным, а они по этой причине не получают важного опыта лидерства" , – объясняют они.

"Однако не заметно, чтобы присутствие этих командующих на передовой как-то улучшило или изменило оперативный замысел. Успехам россиян продолжают мешать недостатки планирования и поддержки" , – говорится в обзоре.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 May 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/dGuAeC1DIh — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 8, 2022

Отмечается, что присутствие командующих высшего уровня близко к передовой подвергает их значительному риску, и именно это повлекло за собой непропорционально большие потери среди старших офицеров РФ в этой войне.