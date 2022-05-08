Луганская ОВА: ВСУ отошли от Попасной на более крепкие позиции

Украинские военные отошли от Попасной на более крепкие позиции. Об этом в воскресенье, 8 мая, в эфире телемарафона заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Новое время.

Он рассказал, что, кроме Попасной, стрелковые бои продолжаются в направлениях Воеводовки и Белогоровки. Сложной остается ситуация в районе Рубежного, Северодонецка, который оккупанты несколько десятков раз обстреляли накануне, и в Горской общине (Тошковка, Катериновка, Золотое-4).

"К сожалению, наши войска действительно отошли немного от Попасной. Потому что, представьте себе, город обстреливали больше двух месяцев — сколько идет большое вторжение России в Украину. Там и бомбы, и ракеты, и мины, и артиллерия — там разрушено все дотла. Поэтому наши отошли на более крепкие позиции, которые подготовили заранее" , — заявил Гайдай.

Он добавил, что Северодонецк является важной целью россиян, где они хотят объявить о захвате всей области и выходе на ее административные границы.