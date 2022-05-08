Данные Генштаба: РФ потеряла в Украине 25,5 тыс. военных
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии в Украине после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.
Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.
Общие боевые потери противника ориентировочно составили:
- личного состава – около 25500 (+400) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1130 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 509 ед,
- РСЗО - 179 (+7) ед,
- средства ПВО - 86(+2) ед,
- самолетов – 199 ед,
- вертолетов – 156 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1961 (+27) ед,
- корабли /катера – 12 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).
- специальная техника – 39 (+1).
- крылатые ракеты – 92 (+2).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском направлении", – отметили в Генштабе.
Данные уточняются.