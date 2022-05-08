Данные Генштаба: РФ потеряла в Украине 25,5 тыс. военных

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии в Украине после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

личного состава – около 25500 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1130 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед,

артиллерийских систем – 509 ед,

РСЗО - 179 (+7) ед,

средства ПВО - 86(+2) ед,

самолетов – 199 ед,

вертолетов – 156 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1961 (+27) ед,

корабли /катера – 12 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).

специальная техника – ​​39 (+1).

крылатые ракеты – 92 (+2).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском направлении" , – отметили в Генштабе.

Данные уточняются.