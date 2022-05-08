Данные Генштаба: РФ потеряла в Украине 25,5 тыс. военных

Данные Генштаба: РФ потеряла в Украине 25,5 тыс. военных
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии в Украине после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба в Facebook.

Общие боевые потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава – около 25500 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1130 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 509 ед,
  • РСЗО - 179 (+7) ед,
  • средства ПВО - 86(+2) ед,
  • самолетов – 199 ед,
  • вертолетов – 156 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1961 (+27) ед,
  • корабли /катера – 12 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).
  • специальная техника – ​​39 (+1).
  • крылатые ракеты – 92 (+2).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Новопавловском направлении", – отметили в Генштабе.

Данные уточняются.

Новости

Популярные темы форума

analytics