ОВА: за сутки российские ракеты угрожали Львовщине с акватории двух морей

За прошедшие сутки была угроза ракетных ударов России по Львовской области с акватории Каспийского и Черного моря, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram.

"Ключевое, что следует знать жителям Львовщины в сутки:

Дважды сирены извещали о воздушной тревоге (с 9 утра 7 мая по 9 утра 8 мая): 1 уведомление, по информации воздушного командования "Захід", сообщало об угрозе ракетного удара стратегической авиации РФ с акватории Каспийского моря 2 оповещения, по информации ВК "Захід" и ГСЧС, – угроза ракетного удара с акватории Черного моря. Благодарю наших бойцов противовоздушной обороны за то, что небо над Львовщиной осталось спокойным".

Козицкий привел еще ряд данных по области.

Количество людей, пересекших границу на выезд на всех переходах Львовской области – за сутки: 20258, с 24 февраля: 1985234.

По состоянию на 9:00 утра 8 мая на всех пунктах пропуска на границе с Польшей очередей нет.

Количество внутренне перемещенных лиц, которых расселили во Львовской области – в сутки: 262 человек. За период с 24 февраля: 341464 человека. По данным главы ОВА, в коммунальных и государственных учреждениях области могут принять на поселение еще около 11 600 человек.

Полиция области проработала 1584 обращения по подозрительным людям и объектам.