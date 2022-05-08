Спикер немецкого Бундестага начала свой визит в Киев

Спикер немецкого Бундестага Бербель Бас начала свой визит в Киев, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил руководитель протокольной службы Бундестага в своем Twitter.

"Президент Бундестага Бербель Бас начинает визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она будет чествовать погибших во Второй мировой войне и от тирании национал социалистов, а также примет участие в политических переговорах", - сообщил он.

Как известно, планируется ее встреча со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Как председатель Бундестага политик СДПГ занимает вторую должность в Германии после федерального президента Франко-Вальтера Штайнмайера.

На днях ожидается визит в Киев также министерша иностранных дел Анналены Бербок.