Денисова: в Мелитополе детей заставляют надевать георгиевские ленты

Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе Запорожской области детей заставляют надевать георгиевские ленты и учить стихи о войне, сообщает Новое время.

Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова отмечает, что такие действия совершают директора школ, которые сотрудничают с оккупационными войсками.

"Педагоги распространяют в сети детские тематические рисунки и видео школьников, декламирующих стихи о войне с георгиевскими лентами на груди. Есть информация, что это происходит без согласия родителей" , – добавляет омбудсмен.

Денисова отметила, что указанные действия российских захватчиков являются нарушением статьи 29 Конвенции ООН о правах ребенка и прямым доказательством геноцида в отношении украинского народа.