Денисова: в Мелитополе детей заставляют одевать георгиевские ленты
Во временно захваченном российскими войсками Мелитополе Запорожской области детей заставляют надевать георгиевские ленты и учить стихи о войне, сообщает Новое время.
Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.
Денисова отмечает, что такие действия совершают директора школ, которые сотрудничают с оккупационными войсками.
"Педагоги распространяют в сети детские тематические рисунки и видео школьников, декламирующих стихи о войне с георгиевскими лентами на груди. Есть информация, что это происходит без согласия родителей", – добавляет омбудсмен.
Денисова отметила, что указанные действия российских захватчиков являются нарушением статьи 29 Конвенции ООН о правах ребенка и прямым доказательством геноцида в отношении украинского народа.