ОК "ЮГ": ВСУ уничтожили вражеский вертолет с десантом на острове Змеиный

Подразделение ВСУ уничтожило вражеский вертолет с десантом на острове Змеиный, сообщает Укринформ.

Соответствующее видео обнародовало оперативное командование «Юг» в Фейсбуке.

«Нельзя прекратить это делать: гоним врага с каждого клочка нашей земли, даже с маленького острова, с моря, еще и из воздуха», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью 8 мая подразделениями воздушного командования "Юг" также были обнаружены и уничтожены две крылатые ракеты типа "Х", выпущенные вражеским истребителем по направлению к Черному морю по Одесской области.