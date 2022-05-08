Мэрия: российские оккупанты усиливают свои позиции в Мариуполе

Часы перемирия и тишины российские оккупанты используют для укрепления своих позиций в Мариуполе. Недавно они оборудовали новую точку для работы снайперов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Под прикрытием режима тишины оккупанты обустроили новую точку для корректировки обстрелов и ведения снайперского огня на "Шлаковой горе". Транспортировка началась сразу после завершения обстрелов в 7 утра" , - пишет он.

По его словам, каждую паузу между военными действиями оккупанты используют для усиления собственных позиций для штурма "Азовстали".