СМИ: Португалия может передать Украине американские бротетранспортеры
По информации одного из португальских изданий, Португалия готовится передать Украине американские бронетранспортеры M113, сообщает Европейская правда.
Об этом пишет Nascer do SOL, ссылаясь на источник в Минобороны Португалии.
Речь идет о 15 бронетранспортерах американского производства, находившихся на вооружении португальской армии почти 30 лет. Вашингтон якобы просил Португалию об этом трансфере в последние недели. Журналисты вспоминают, что это соответствует просьбе президента Украины Владимира Зеленского в дистанционном обращении к парламенту.
Также из правительственных источников стало известно, что в конце мая планируется визит в Киев премьера Португалии Антониу Кошты. На прошлой неделе Кошта отметил, что готов принять приглашение Зеленского, но возможные даты визита тогда не называли.
Напомним, Украина уже начала получать такую технику от США. Неофициально сообщалось, что передачу своих М113 Украине начала также Дания.