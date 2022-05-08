Гайдай: российские войска нанесли авиационные удары по Лисичанску

Утром 8 мая российская армия открыла огонь по Лисичанску Луганской области. Оккупанты нанесли авиаудары и применяли артиллерию, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Он отметил, что о количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно.