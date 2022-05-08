Гайдай: российские войска нанесли авиационные удары по Лисичанску
Утром 8 мая российская армия открыла огонь по Лисичанску Луганской области. Оккупанты нанесли авиаудары и применяли артиллерию, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.
Он отметил, что о количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно.
"Однако снова разрушение объектов критической инфраструктуры — оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке. Как только ситуация будет разрешена, аварийные бригады отправятся на обследование", — говорится в сообщении.