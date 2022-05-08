СБУ: оккупанты на Херсонщине пьянствуют и устраивают перестрелки

Российские захватчики занимаются рэкетом в Херсонской области, а в "свободное от работы время" - сильно пьянствуют, после чего устраивают между собой перестрелки и "поножовщину", сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в записях телефонные разговоров оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

"Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд" , – рассказывает своей жене захватчик из так называемой "ДНР".