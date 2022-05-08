МВД: за минувшие сутки россияне обстреляли 19 населенных пунктов Донбасса

За минувшие сутки российские военные обстреляли 19 населенных пунктов Донбасса, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как отмечается, ударам российских войск подверглись Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Константиновка, Дружковка, Марьинка, Зализное, Угледар, Северск, Святогорск, Малотарановка, Дробышево, Очеретино, Новокалиново Очеретинской ТГ, Звановка Звановской ТГ, Сидорово Святогорской ТГ, Дроновка Бахмутского района.

Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных установок, реактивных систем залпового огня «Смерч», танков, тяжелой артиллерии.

"Среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Разрушениям подверглись по меньшей мере 85 гражданских объектов - жилые дома, производственные предприятия, две школы и лицей, объекты жизнеобеспечения", - отметили в МВД.

Полицейские начали досудебное расследование по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.