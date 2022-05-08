Рогозин угрожает Маску за передачу Украине Starlink

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин угрожает основателю компании SpaceX Илону Маску за передачу Украине терминалов спутникового интернета Starlink, сообщает Новое время.

"По нашей информации, доставка и передача ВСУ абонентских ящиков приёма-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил в Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал" , — написал Рогозин в Telegram.

В первые дни войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня первая партия прибыла в Украину. С тех пор SpaceX отправила еще две партии станций, что позволяет все большему количеству военных, правительственных и спасательных служб подключаться к спутниковому интернету.