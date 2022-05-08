В Киев прибыли с визитом премьер Хорватии и глава МИД

В Киев прибыли с визитом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил хорватский правительственный портал.

Пленкович прибыл в Киев утром 8 марта. Запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, спикером Верховной Рады Русланом Стеефанчуком.

Как сообщают, на встречах планируется обсуждать последствия российской агрессии для Украины, дальнейшую поддержку со стороны Хорватии и продвижение Украины на пути в ЕС.

Отмечается, что в Киев по этому случаю вернулась посол Хорватии в Украине Аника Джамич, в дальнейшем она останется в столице.

Последний раз до этого Пленкович был в Украине в декабре 2021 года.

Как сообщалось, также 8 мая в Киев прибыла спикер немецкого Бундестага.