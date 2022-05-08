Шмыгаль встретился с главой Бундестага в Киеве

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с главой немецкого Бундестага Бербель Бас, которая прибыла в столицу, сообщает Укринформ.

Об этом он написал в Твиттере.

«Украина платит высокую цену, защищая цивилизованный мир. Акцентировал на этом во время встречи в Киеве с Президентом Бундестага Бербель Бас. Мы рассчитываем на поддержку немецких партнеров в восстановлении Украины и вступлении в ЕС. #Stoprussia вместе», - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, президент немецкого Бундестага Бербель Бас 8 мая прибыла в Киев.