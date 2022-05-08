"Схемы": Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма

Спутник зафиксировал стягивание зенитно-ракетных сил армии РФ на север оккупированного Крыма – в село Филатовка, расположенное вблизи Херсонской области, сообщает Радио Свобода.

На снимке, которые есть в распоряжении журналистов «Схем», заметно увеличение количества российской военной техники, среди которой – зенитные и ракетные комплексы.

В мае на одном из этих участков количество военной техники увеличилось. Об этом свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs за 6 мая, которым располагает «Схемы».

По словам военного эксперта, который по просьбе журналистов проанализировал снимок, кроме казарм, на этой территории расположен состав горюче-смазочных материалов. Также можно заметить около двухсот боевых бронированных машин разного типа и грузовых и командных автомобилей. Отдельно появилась крупногабаритная техника, которая, по словам эксперта, может быть зенитными и ракетными передвижными комплексами.

«По виду можно сказать, что это один из трех видов зенитно-ракетных комплексов, а именно: ракетная система залпового огня «Смерч», противовоздушный комплекс С-300 или оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», – рассказал «Схемам» военный эксперт.

Такая техника может использоваться для обстрела позиций украинских военных.

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