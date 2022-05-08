Федоров: на нужды ВСУ через "Дія" уже собрали 300 млн гривен

На нужды Вооруженных сил Украины через приложение "Дія" собрали 300 млн. грн, сообщает Укринформ.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграме.

"Каждый день вы помогаете ВСУ в "Дія": рассказываете о врагах и донатите деньги. Итого мы уже собрали 300 миллионов гривен в фонд "Вернись живым", - отметил он.

По информации главы Минцифры, на собранные деньги украинские защитники получили шлемы, бронежилеты, планшеты и ноутбуки, квадрокоптеры и детали к квадрокоптерам, генераторы, тепловизионную и ночную оптику, металлоискатели и многое другое.

"Каждый день наши герои приближают победу, а каждая ваша гривна помогает им в этом! Вместе мы – сила", - подчеркнул Федоров.

Как сообщалось, правительство запускает сайт u24.gov.ua. Это платформа для сбора средств в поддержку Украины в рамках глобального проекта United24. Каждый человек в мире может пожертвовать и помочь Украине бороться за нашу свободу. Для усиления обороноспособности и первоочередных мер по восстановлению освобожденных территорий Украина будет привлекать благотворительные средства в поддержку нашего государства в рамках проекта United24. Правительство утвердило порядок накопления и расходования средств, которые поступают в Украину в виде благотворительной помощи. Документ четко определяет, какие счета официальные и какие органы государственной власти могут тратить эти средства. Вся информация об этом будет публичной и прозрачной.