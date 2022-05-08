ОВА: вся Луганщина без света, россияне повредили восоковольтную линию

В Луганской области в результате авиаудара повреждена ЛЭП, вся область осталась без электроэнергии, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает в Телеграмме пресс-служба Луганской ОВА.

"Вся Луганская область без электроэнергии. решисты продолжают обстрелы с неба, авиаударом повреждена линия 110кВ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выехать к месту повреждения сложно из-за обстрелов.

Впрочем, каждый УГА имеет генераторы, поэтому жители могут обратиться, чтобы зарядить телефоны.

Мобильная связь работает со сбоями, но иногда дозвониться можно.

Как сообщалось, ночью россияне открыли огонь по Шипиловому в Луганской области, в результате чего разрушен двухэтажный дом, по предварительной информации, под завалами оказались 11 человек.