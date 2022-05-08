МВД Польши: каждый четвертый трудоспособный беженец из Украины трудоустроился

В польской базе данных PESEL (идентификационный номер) зарегистрировано 400 тысяч человек трудоспособного возраста из Украины. Более 100 тысяч из них уже легально работают в Польше, сообщает Польское радио.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши, уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины Павел Шефернакер.

Он отметил, что необходимо разработать системное решение, над которым правительство уже работает вместе со своими партнерами, чтобы люди, бежавшие из Украины в Польшу, могли адаптироваться и стать самостоятельными в новой стране.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши добавил, что большая часть украинских беженцев уже становится независимой.

"Например, в Польше легально работает более 100 тысяч человек из приехавших в Польшу, а в базе данных PESEL есть более 400 тысяч человек трудоспособного возраста, то есть каждый четвертый беженец трудоспособного возраста начал работать. Это явление мирового значения, когда речь идет о беженцах" . Такого не было нигде" , – подчеркнул он.

Шефернакер отметил, что беженцы из Украины пытаются самостоятельно арендовать жилье. При этом он заверил, что в разных типах центров государственных компаний, правительства и местного самоуправления есть еще резерв на несколько десятков тысяч мест, где можно разместить этих людей.

Уполномоченный правительства по делам беженцев из Украины напомнил, что Польша пока не получила от Европейского Союза никаких средств, которые можно было бы использовать для помощи беженцам из Украины.

Он добавил, что Польша предлагает создать дополнительный фонд Европейского Союза для помощи беженцам из Украины.